Акции NVIDIA растут как на дрожжах, компания целится в топ-4 по рыночной капитализации.

Рыночная стоимость NVIDIA продолжает стремительный рост, компания приближается к крупнейшим технологическим гигантам по уровню капитализации. С начала года акции NVIDIA подорожали на 41%, и как сообщает Reuters, только в январе рыночная стоимость компании выросла на рекордные $300 млрд.

реклама

Источник изображения: @NVIDIA

На днях был представлен результат финансового отчета и выяснилось, что капитализация NVIDIA достигла $1,715 трлн, что сопоставимо с показателем Amazon ($1,767 трлн) и лишь немного NVIDIA уступает Alphabet (Google) с ее $1,812 трлн. Если текущие темпы роста сохранятся, NVIDIA может вскоре занять 4-е место в мире по уровню капитализации среди глобальных компаний.Аналитики видят несколько ключевых факторов, обеспечивающих взлёт финансового успеха NVIDIA. Во-первых, это колоссальный спрос на графические процессоры компании со стороны облачных провайдеров - по оценкам, до половины продаж приходится на этот сегмент, а к 2024 году выручка NVIDIA от облачных данных может вырасти с $46,7 млрд до $88 млрд.Во-вторых, присутствие лидерских позиций NVIDIA в производстве чипов для искусственного интеллекта и машинного обучения. Компания является ключевым поставщиком для крупнейших технологических фирм, разрабатывающих нейросетевые модели. Пока найти альтернативу чипам NVIDIA непросто.Таким образом, устойчивый рост в облачном и ИИ-сегментах позволяет NVIDIA наращивать капитализацию. Если текущие тенденции сохранятся, компания вскоре может войти в топ-3 технологических гигантов мира по рыночной стоимости.



