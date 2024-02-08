PIRG проанализировала 139 моделей ноутбуков на предмет ремонтопригодности

Chromebook Google и MacBook от Apple подверглись резкой критике в недавнем докладе американской некоммерческой организации Public Interest Research Group (PIRG) за чрезвычайно низкую ремонтопригодность. Эти технологические гиганты не впервые сталкиваются с упреками в производстве сложных в ремонте устройств.

Источник изображения: @Google.com/Chromebook

реклама

В докладе "Failing the Fix, 2024" проанализированы 139 моделей ноутбуков на предмет ремонтопригодности. Авторы опирались не только на французский индекс ремонтопригодности, но и на другие факторы: доступность запчастей, наличие инструкций и выпуск обновлений, а также возможность восстановления заводских настроек.



Хотя Chromebook дешевле конкурентов, они оказались менее ремонтопригодными. Индекс разборки для хромбуков составил 14,9 против 15,2 у других ноутбуков. Десять моделей хромбуков от ASUS, HP, Acer, Dell получили среднюю оценку 6,3 по ремонтопригодности, тогда как для остальных ноутбуков этот показатель равнялся 7,0.



Google недавно увеличила срок поддержки хромбуков с 8 до 10 лет. Однако PIRG считает, что если производителю становится невыгодно обслуживать устаревшие устройства, он должен предоставить сообществу возможность это делать или тогда позволить установку других ОС, чтобы покупателям не выбрасывали исправную технику.



Самые низкие оценки по ремонтопригодности получили MacBook от Apple - всего лишь "D". Это хуже, чем у Acer, ASUS, Dell, Microsoft, Lenovo и HP. По разборке MacBook набрали 4 балла из 10 возможных, в то время как средний показатель составил 7,3. Компанию давно критикуют за приоритет дизайна в ущерб простоте ремонта.



Хотя ранее Apple выступала против права на ремонт, с принятием закона в Калифорнии она изменила позицию и теперь его поддерживает. По сравнению с 2022 годом улучшились показатели разборки MacBook и доступности инструкций по ремонту, однако этого оказалось мало, чтобы догнать конкурентов.



PIRG анализировала разные модели каждого производителя, например 8 ноутбуков Apple и 48 моделей Dell. Эксперты отметили, что изученные в этом году ноутбуки сложнее разбирать, чем в прошлом. Средний балл по разборке упал с 7,5 до 7,3. Это свидетельствует, что компании не справляются с задачей сделать ноутбуки более доступными для ремонта.



Однако появление инновационных игроков вроде Framework, которые активно повышают долговечность продукции, мотивирует производителей MacBook и хромбуков работать над улучшением ремонтопригодности. У потребителей растет осознание важности возможности починить сломанное устройство, а не выбрасывать его. Компании, игнорирующие этот запрос, рискуют потерять лояльность клиентов.