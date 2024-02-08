Новый корпус InWin как оптимальное сочетание классики и функциональности.

Компания InWin, известная своими нестандартными и яркими решениями в дизайне корпусов для ПК, на этот раз представила модель D5 в довольно классическом ключе. Новинка выполнена в форм-факторе Mid-Tower и отличается традиционным внешним видом, в отличие от многих предыдущих решений InWin, где четко прослеживалась креативная свобода дизайнеров.

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Размеры корпуса составляют 494 × 220 × 473 мм, а вес - 8,3 кг. D5 оснащен сетчатой фронтальной панелью для эффективного охлаждения и боковой стенкой из закаленного стекла. Отличительной особенностью являются съемные боковые крышки, крепящиеся без винтов для удобства сборки и разборки. Кроме того, на передней панели есть крючок для наушников.

Внутри корпус позволяет установить материнские платы форм-факторов E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, в том числе модели с портами на обратной стороне. Предусмотрено 7 слотов расширения, 6 из которых можно развернуть на 90 градусов для вертикальной установки видеокарт.Пространства внутри D5 достаточно для кулеров процессора высотой до 165 мм, видеокарт длиной до 365 мм и блоков питания до 180 мм. Для видеокарты есть регулируемая подставка в комплекте. Для накопителей предусмотрено 1 комбинированное место под 3,5 или 2,5 дюйма и 2 универсальных отсека для 3,5/2,5 дюймовых дисков.Из вентиляторов установлен 1 предварительный 120-мм Neptune AN120 производительностью до 60 CFM при низком уровне шума 20,5 дБА. В корпус можно установить ещё до 5 вентиляторов 120 или 140 мм. Поддерживаются также закрытые водяные системы охлаждения с радиаторами 280 и 360 мм спереди и сверху.Подключение внешних устройств обеспечивает панель с портами USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, двумя USB 3.2 Gen1 и аудио.Таким образом, InWin D5 представляет собой просторный, функциональный и универсальный корпус классического дизайна, подходящий как для игровых ПК, так и офисных систем. Цена на момент анонса не раскрывается.