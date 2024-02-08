Скандалы с Ли Чжэ Ёном бросают тень на репутацию компании.

История вокруг Ли Чжэ Ёна - наследника основателя и нынешнего председателя Samsung, продолжает бросать тень на репутацию южнокорейского технологического гиганта.

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Ли Чжэ Ён, внук основателя Samsung Ли Бён Чхоля, в 2017 году был приговорен к 5 годам тюрьмы по обвинению в подкупе президента Пак Кын Хе. Этот скандал, как известно, привел к импичменту и отставке президента Пак.Однако уже в 2021 году новый президент Юн Сок Ёль помиловал Ли Чжэ Ёна, и тот вышел на свободу после отбытия лишь половины срока. К августу 2022 все обвинения с Ли были сняты, что позволило ему полностью вернуться к руководству компанией. Тем не менее, репутационный ущерб для Samsung был нанесен значительный.А в ноябре 2022 года против Ли Чжэ Ёна было выдвинуто новое обвинение - в манипуляциях акциями Samsung при слиянии двух дочерних фирм в 2015 году. Тогда это позволило ему увеличить свой контроль над материнской компанией.Данный скандал бросает тень непосредственно на корпоративное управление в Samsung, поскольку ставит под сомнение прозрачность процедур слияний и поглощений. Усиление влияния семьи основателя за счет подобных сделок вызывает опасения относительно корпоративного управления и защиты интересов миноритарных акционеров.В целом, череда скандалов вокруг Ли Чжэ Ёна наносит урон имиджу Samsung как прогрессивной технологической компании, и на данный момент сложно предугадать, чем закончится это запутанное дело для Ли Чжэ Ёна и всего конгломерата Samsung. Хотя ее финансовые показатели остаются сильными, репутация ослаблена. Для восстановления доверия Samsung, по мнению аналитиков, необходимо провести реформы корпоративного управления и обеспечить большую прозрачность и подотчетность топ-менеджмента.



