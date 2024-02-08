Водителей Tesla, использующих во время вождения очков дополненной реальности, ждет штраф.

Использование гаджетов за рулём автомобиля запрещено законом в большинстве стран. Однако с появлением устройств типа гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro, желающих нарушить эти правила становится все больше. Этот тренд вызывает у властей большую обеспокоенность, так как отвлекает внимание водителя и увеличивает риск серьезных аварийных ситуаций.

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Источник изображения: @newsday.co.zw

Хотя законодательство многих стран запрещает использование мобильных устройств во время вождения, некоторые автолюбители демонстративно пренебрегают этими правилами. Особенно эти правила нарушаются в электромобилях Tesla, так как благодаря системе Autopilot, машиной можно частично управлять без вмешательства человека.





Пока Autopilot не освобождает от контроля за дорогой, но некоторые водители надевают гарнитуры дополненной реальности, чтобы поиграть в виртуальные игры во время поездки. В соцсетях уже появились ролики, где водители Tesla активно жестикулируют руками, управляя объектами в VR. При этом режим "прозрачности" Vision Pro теоретически позволяет видеть дорогу с минимальной задержкой. Тем не менее, использование гарнитуры за рулём считается крайне опасным.В результате, один из таких водителей все же "попался" - его становила полиция. Есть опасения, что случаи использования гарнитур дополненной реальности будут повторяться, если не принять дополнительные меры безопасности и не повысить ответственность самих водителей.



