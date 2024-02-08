Флагман Vivo X100 Pro составит конкуренцию iPhone и Galaxy. Некоторые продавцы уже сейчас продают его по цене €757.

Китайский производитель смартфонов Vivo планирует выпустить свой новый флагманский смартфон X100 Pro в Европе уже 15 февраля. Этот смартфон окажется в продаже по цене €1199 сразу в нескольких европейских странах.

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Такой высокий ценник ставит X100 Pro в один ряд с наиболее дорогими флагманами на рынке, такими как iPhone 15 Pro Max от Apple и Galaxy S24 Ultra от Samsung. При этом интересно, что Vivo не захотела выпускать более доступную младшую модель X100, ограничившись только премиальной версией Pro.

Однако некоторые торговцы уже предлагают приобрести X100 по более низкой цене. В частности, интернет-магазин TradingShenzhen продает этот смартфон с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти всего за €757, что делает X100 дешевле, чем Galaxy S24 от Samsung или Google Pixel 8.При этом неясно, будут ли в таких дешевых смартфонах от TradingShenzhen поддерживаться все функции, доступные в официальной версии. В частности, могут отсутствовать некоторые диапазоны 5G и LTE, а также поддержка Android Auto. Тем не менее, для многих пользователей такая цена может быть весьма привлекательной.Таким образом, скоро европейские пользователи смогут оценить новый флагманский смартфон Vivo X100 Pro, который обещает конкурировать с лучшими моделями от Apple и Samsung. А благодаря торговцам вроде TradingShenzhen, X100 можно будет приобрести по более доступной цене, пусть и с некоторыми ограничениями.



