Новая Windows с поддержкой ИИ может выйти к началу учебного года.

Ожидается, что Microsoft анонсирует следующую большую версию своей операционной системы Windows в середине 2024 года. Об этом в очередной раз заявил глава компании Qualcomm Криштиану Амон (Cristiano Amon) в ходе телеконференции, посвященной подведению финансовых итогов за первый квартал 2024 года.

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По словам Амона, Qualcomm ориентируется на выпуск новейших чипсетов серии Snapdragon вместе с запуском обновленной Windows. Предполагается, что новая ОС получит расширенные возможности на основе искусственного интеллекта, которые будут поддерживаться чипами Qualcomm.

Это уже не первый раз, когда ведущие IT-компании говорят о середине 2024 года как о вероятном сроке выхода нового поколения Windows. Ранее появлялись слухи о том, что вместо Windows 12, Microsoft может выпустить глобальное обновление Windows 11 с переходом на новую платформу и интеграцией технологий искусственного интеллекта.Многие эксперты полагают, что Microsoft действительно готовит значительное обновление Windows, приуроченное к началу нового учебного года. Это традиционное время обновления компьютерного парка в образовательных учреждениях, а также среди потребителей.Выход новой Windows должен стимулировать спрос на новые ПК и ноутбуки, особенно на модели с поддержкой ускорения нейросетевых вычислений. Крупные производители, включая Qualcomm, Intel и AMD, активно готовятся к этому событию, разрабатывая новое поколение процессоров и чипсетов.Поэтому, скорее всего, в середине следующего года мы действительно увидим значимый релиз Windows, который выведет операционную систему на новый уровень с точки зрения производительности и возможностей искусственного интеллекта.



