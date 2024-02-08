Строительство новых заводов могло бы решить проблему с чипами ИИ, считает Лю Янг-Вэй.

Компания Foxconn, крупнейший тайваньский производитель электроники, ожидает небольшого улучшения финансовых показателей в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил председатель совета директоров Foxconn Лю Янг-Вэй (Liu Young-Way) в ходе праздничных мероприятий с сотрудниками.

Однако, несмотря на положительную динамику, отрасль сталкивается с серьезной проблемой - дефицитом чипов и ускорителей для систем искусственного интеллекта. Спрос на эти компоненты растет, а имеющихся мощностей производителей не хватает для его удовлетворения.



По мнению Лю Янг-Вэя, решением может стать строительство новых заводов и наращивание производства. Однако это потребует значительных инвестиций и усилий от всех игроков рынка.



Кроме того, необходимо учитывать глобальные тенденции в отрасли. В частности, растущий интерес к технологиям искусственного интеллекта со стороны крупных ИТ-компаний и автопроизводителей. Для удовлетворения этого спроса может потребоваться оптимизация производственных процессов и разработка более производительных решений.



Таким образом, несмотря на ожидания улучшения показателей Foxconn в текщуем году, отрасль сталкивается с серьезными проблемами. Их решение потребует консолидации усилий как со стороны производителей электроники, так и разработчиков передовых технологий искусственного интеллекта.