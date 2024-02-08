Эксперты прогнозируют трехкратный рост квартальной выручки NVIDIA на фоне ИИ бума.

Прошедшая неделя ознаменовалась важными квартальными отчетами крупнейших технологических компаний. Многие из них в своих комментариях подчеркнули большие перспективы в области развития систем искусственного интеллекта (ИИ).

Особое внимание приковано к компании NVIDIA, которая является ключевым поставщиком графических процессоров для нужд ИИ, так как эти чипы обеспечивают необходимую вычислительную мощность для обучения и работы нейросетей.



В преддверии финансового отчета NVIDIA, инвесторы и ключевые заказчики, разрабатывающие собственные системы ИИ, питают повышенные надежды, основанные на успехах компании в ИИ-сфере. По данным издания Barron's, опрошенные аналитики прогнозируют квартальную выручку NVIDIA на уровне $20 млрд, а это в 3 раза выше аналогичного показателя за прошлый год.

Рост обусловлен расширением использования технологий ИИ в самых разных областях - от медицины до робототехники. И в частности, громадный спрос вызван популярностью генеративных ИИ-систем вроде ChatGPT, которые активно используют мощности графических процессоров при обучении.



Кроме того, NVIDIA удерживает лидерство в сегменте устройств виртуальной и дополненной реальности. Эта отрасль также демонстрирует стремительный рост, что обеспечивает компании стабильный приток доходов.



В целом, успехи NVIDIA на направлении ИИ, а также в смежных технологиях, позволяют экспертам прогнозировать впечатляющие финансовые результаты. Они отразят растущую роль компании в развитии высокотехнологичных отраслей, связанных с искусственным интеллектом.



Таким образом, в NVIDIA есть все основания рассчитывать на успешный финансовый квартал, о чем свидетельствуют и прогнозы экспертов, в том числе и на основании решения задач в сегменте искуственного интеллекта.