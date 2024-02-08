Новый пакет драйверов для чипсетов версии 6.01.25.342 должен устранить проблему.

Компания AMD выпустила новую версию пакета драйверов для чипсетов 6.01.25.342 версии, которая призвана решить проблемы с работой технологии Modern Standby в операционной системе Windows 11. Modern Standby позволяет компьютеру мгновенно выходить из спящего режима, что, соответственно, обеспечивает быстрый доступ к работе.

На практике эта технология часто работала нестабильно - компьютеры на базе чипсетов AMD испытывали трудности с выходом из сна, а также поддержанием этого состояния. Новые драйверы должны исправить ситуацию, благодаря обновлениям в работе микроконтроллеров Micro PEP и S0i3, отвечающих за управление питанием.



Кроме того, AMD улучшила работу драйверов датчиков, что позволит точнее контролировать состояние системы и оптимизировать энергопотребление. Отметим, что данные изменения коснутся широкого круга устройств на базе AMD - от настольных ПК до ноутбуков.



В примечаниях к релизу говорится о поддержке новейших APU Ryzen 8000G, официально еще не анонсированных. Скорее всего, речь идет о моделях Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G, которые недавно неофициально поступили в продажу за рубежом. Эти процессоры продемонстрировали существенный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением Ryzen 5000G.



Однако в AMD допустили ошибку, не отключив для настольных ПК технологию STAPM, предназначенную для ноутбуков. Это привело к неоптимальному управлению тепловыделением. Но компания пообещала исправить ситуацию в следующих прошивках для Ryzen 8000G, не исключено, что соответствующие улучшения уже присутствуют и в новых драйверах.



Таким образом, выпуск обновленного пакета драйверов показывают стремление AMD решить имеющиеся проблемы совместимости и производительности, чтобы предложить пользователям большие возможности использования технологий Modern Standby и новейших APU Ryzen 8000 на Windows 11.