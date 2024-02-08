Этот год станет последним перед анонсом преемника Switch.

Игровая консоль Nintendo Switch, выпущенная в 2017 году, вступила в восьмой год своего жизненного цикла. Несмотря на почтенный для гаджета возраст, продажи Switch в текущем финансовом году, завершающемся 31 марта, превзошли первоначальные прогнозы компании Nintendo.

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Источник изображения: @Nintendo



Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на руководство Nintendo, японский производитель планирует по итогам года отгрузить 15,5 миллиона консолей Switch. Это на 500 тысяч больше, чем изначально закладывалось в план.



При этом в период с апреля по декабрь 2023 года было отгружено 13,74 млн консолей Switch. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Таким образом, по итогам всего финансового года можно ожидать некоторое снижение продаж, что вполне ожидаемо для стареющей игровой платформы.



Тем не менее, Nintendo Switch уже сейчас занимает второе место по популярности среди консолей этого производителя. За все время продаж разошлось более 139 млн экземпляров Switch, а лидером остается карманная консоль Nintendo DS, вышедшая тиражом более 154 млн штук.



Успех Switch позволил Nintendo получить рекордную чистую прибыль в размере $2,7 млрд за период с апреля по декабрь 2023 года. Так что, несмотря на снижение продаж консоли, финансовые результаты компании впечатляют.



Эксперты прогнозируют анонс преемника Nintendo Switch уже в этом году. Полагают, что новая консоль поступит в продажу по цене около $400. Учитывая по-прежнему высокий спрос на Switch, у Nintendo есть все шансы повторить успех текущей модели и с новым поколением гибридной игровой приставки.





