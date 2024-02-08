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Nivan
Министр торговли США объявит получателей субсидий для производства чипов в марте
Раймондо объяснила задержки с выбором новых получателей субсидий на чипы, но переговоры о субсидиях на чипы в США все равно выходят на финишную прямую.

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Министр торговли США Джина Раймондо обещает в ближайшее время объявить новых получателей крупных государственных субсидий на строительство заводов по производству микросхем в Соединенных Штатах. В интервью агентству Reuters глава ведомства заявила, что имена компаний, которым достанутся эти средства, станут известны в течение шести-восьми недель. По ее словам, процесс отбора и согласования деталей с претендентами на субсидии носит сложный характер и требует личного участия.

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Раймондо отмечает, что планируемые к постройке с помощью господдержки предприятия будут уникальными и технологически очень сложными производствами. Она также упомянула в качестве примеров проекты таких гигантов отрасли как TSMC, Samsung и Intel, однако не уточнила, получат ли они средства. 

Помимо прямых субсидий, компании смогут рассчитывать на льготные кредиты и госгарантии, покрывающие до 35% затрат на реализацию проекта. Очевидно, такая мощная поддержка призвана стимулировать возвращение производства микросхем в США и снизить зависимость от поставок из Азии.

Ранее Раймондо уже анонсировала, что основные решения по выделению средств будут приняты к марту 2024 года. Теперь она подтвердила, что обнародование имен новых получателей госпомощи ожидается в ближайшие полтора-два месяца.

#сша #чипы #экономика сша
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