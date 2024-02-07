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Nivan
GeForce RTX 4060 Ti теперь доступна по цене ниже 350 долларов
NVIDIA снижает цену на GeForce RTX 4060 Ti на фоне конкуренции с AMD Radeon RX 7600 XT.

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Недавний анонс видеокарты AMD Radeon RX 7600 XT с 16 Гб памяти по цене 329 долларов явно оказывает давление на позиции GeForce RTX 4060 Ti от NVIDIA. Хотя производительность RTX 4060 Ti выше, наличие у конкурента удвоенного объема памяти делает его более привлекательным в глазах пользователей.

В прошлом году NVIDIA уже представляла модификацию RTX 4060 Ti с 16 Гб памяти. Однако изначальная рекомендованная цена составляла 499 долларов. Сейчас эта версия доступна по сниженной стоимости в 444 доллара.

В то же время активно снижается цена на 8 Гб вариант RTX 4060 Ti. Так, видеокарта Gigabyte Gaming OC подешевела до 343,99 долларов. Это на 14% ниже стартовой цены и рекордно низкий показатель за всю историю модели.

Согласно тестам, RTX 4060 Ti на 10-20% быстрее RX 7600 XT при сопоставимой цене, что делает 8 Гб версию гораздо более выгодным предложением, нежели 16 Гб модификацию за 444 доллара.

Таким образом, NVIDIA активно снижает цены на RTX 4060 Ti под давлением нового продукта от AMD. Бюджетный геймер получает возможность приобрести производительную видеокарту по всё более привлекательной цене.

#nvidia #gpu #geforce rtx 4060 ti
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