Ключевые достоинства нового накопителя Transcend - скорость, безопасность и компактность.

Компания Transcend представила новую модель портативного твердотельного накопителя ESD410C с поддержкой высокоскоростного интерфейса USB 3.2 Gen 2x2. Главными особенностями этой модели являются компактные размеры, высокая производительность и защищенность данных.

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Источник изображения: @Transcend

Накопитель ESD410C выполнен в прочном и легком алюминиевом корпусе, который может выдержать падение с высоты до 3 метров. Также он соответствует стандарту IPX5 по защите от влаги. Размеры накопителя составляют 42 x 79 x 14,5 мм при весе 65 грамм.Благодаря поддержке интерфейса USB 3.2 Gen 2x2 со скоростью до 20 Гбит/с, ESD410C демонстрирует высокую производительность - до 2000 МБ/с при чтении и записи данных, что позволяет чуть ли не молниеносно переносить и обрабатывать большие объемы информации.Для обеспечения сохранности данных в накопителе ESD410C используется технология аппаратного шифрования AES-256, а также предусмотрена возможность блокировки диска паролем. Дополнительные средства защиты данных доступны в прилагаемом программном обеспечении Transcend Elite.Новинка будет доступна в вариантах емкостью 1, 2 и 4 ТБ и по заявлению производителя, начало продаж ESD410C запланировано на середину февраля текущего года. Благодаря компактным размерам, производительности и надежной защите данных, этот накопитель может быть интересен для профессионалов и обычных пользователей.