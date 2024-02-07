Выгорание OLED больше не страшно - производители увеличили гарантию.

Технология OLED активно применяется в новейших игровых мониторах благодаря высокому качеству изображения и низким задержкам. Однако, у этой технологии есть существенный недостаток - выгорание пикселей в местах длительного отображения статического яркого контента.

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Хотя существуют методы борьбы с этим эффектом, полностью устранить проблему пока не удается. Чтобы снизить опасения потенциальных покупателей, производители расширяют гарантийные обязательства на случай выгорания OLED-панелей.

Компания ASUS теперь предлагает двухлетнюю гарантию от выгорания для всех своих игровых OLED-мониторов, включая недавно анонсированные модели ROG Swift PGA34WCDM и ROG Swift PG32UCDM.MSI также объявила о расширенных условиях гарантии против выгорания OLED-панелей в игровых мониторах собственного производства. Предположительно, одним из требований для использования такой гарантии является включение функции MSI OLED Care, которая встроена в эти мониторы.Таким образом, ведущие производители демонстрируют уверенность в надежности своих OLED-решений для игровых мониторов, распространяя на них расширенные гарантийные условия на случай возникновения эффекта выгорания пикселей.