Выручка TSMC растет благодаря спросу на чипы для смартфонов, автомобильной промышленности и центров обработки данных

Крупнейший тайваньский производитель чипов TSMC опубликовал обнадеживающие финансовые результаты за 4-ый квартал 2023 года. Это позволяет надеяться на сохранение положительной динамики в этом году. В январе выручка TSMC выросла на 22,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составила $6,9 млрд. В годовом исчислении рост составил 7,9%.

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Эти цифры особенно обнадеживают на фоне прогнозов компании на первый квартал 2024 года. TSMC рассчитывает увеличить выручку в годовом исчислении на 12,5% до $18,4 млрд. Уже январские результаты позволили получить более трети от запланированной суммы.

В целом по итогам 2023 года TSMC намерена нарастить выручку в 2024 году как минимум на 21% по сравнению с прошлым годом. Судя по текущей динамике, эта цель представляется вполне достижимой.Росту финансовых показателей TSMC способствует устойчиво высокий спрос на чипы для смартфонов, автомобильной промышленности и центров обработки данных. Несмотря на экономические вызовы, эти сегменты продолжают активно развиваться.TSMC удалось сохранить лидирующие позиции благодаря передовым технологическим процессам, что продолжает обеспечивать стабильно высокий спрос на ее продукцию. Компания остается ключевым партнером таких гигантов как Apple, AMD, Nvidia и Qualcomm.