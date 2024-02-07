Гарнитура Apple Vision Pro за $3500 блокируется навсегда после неверно введенного забытого пароля.

Гарнитура дополненной реальности Apple Vision Pro, вышедшая на рынок США в этом месяце, уже столкнулась с серьезной проблемой, которая может разочаровать пользователей этого дорогого устройства. Как сообщает Bloomberg, Vision Pro блокируется "намертво" уже после нескольких попыток ввести неверный, забытый пароль. Разблокировать гарнитуру могут только в сервисных центрах Apple, и что особенно неприятно, все данные при этом удаляются.

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Источник изображения: @Apple

У Apple не предусмотрено никаких вариантов самостоятельно сбросить пароль и разблокировать Vision Pro. Если пароль забыт, пользователю придется либо возвращать за $3500 устройство обратно в магазин, либо, как отмечено выше, отправлять в официальный сервисный центр. Интересно, что даже дополнительный USB-C кабель за $300, доступный разработчикам, не решает проблему с блокировкой. После сброса настроек в сервисе, Vision Pro возвращается к заводским настройкам, удаляя полностью все пользовательские настройки и данные.Такая ситуация сильно разочаровала владельцев Vision Pro, кто уже с этим столкнулся. Полная потеря доступа к гарнитуре из-за забытого пароля - это серьезное упущение со стороны Apple, которой теперь придется что-то с этим делать и устранять проблему или возвращать покупателям деньги.