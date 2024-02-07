За прошлый год доходы компании снизились до $6,32 млрд.

Санкции США продолжают негативно сказываться на деятельности крупнейшего китайского производителя чипов - компании SMIC. Недавно она попала в так называемый "черный список" Пентагона, что еще больше осложнило ее положение.

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Как сообщает агентство Reuters, чистая прибыль SMIC по итогам последнего квартала упала более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она составила $175 млн, что значительно ниже прогнозов аналитиков.

Хотя выручка компании выросла на 3,5% и достигла $1,68 млрд, этого оказалось недостаточно для поддержания прежнего уровня рентабельности. За прошлый год доходы SMIC снизились до $6,32 млрд, а чистая прибыль упала вдвое - до $902,5 млн.При этом расходы производителя чипов на модернизацию и расширение мощностей, наоборот, возросли почти на 18% - до $7,47 млрд. Это связано с необходимостью компенсировать уход с западных рынков и переориентироваться на Китай.Доля китайского рынка в выручке SMIC достигла 80,8%, тогда как доля США сократилась с 25 до 15,7%. При этом загрузка производственных мощностей компании сейчас составляет лишь 76,8%.Таким образом, американские санкции наносят серьезный ущерб SMIC, вынуждая ее кардинально менять структуру бизнеса. Хотя пока китайский рынок компенсирует потери, долгосрочные перспективы компании выглядят туманно.