Экшен-героиня с видеокарты MSI не пробьётся на китайский рынок.

Новые американские санкции, вероятно, свели на нет еще одну эксклюзивную видеокарту от MSI. Речь идет о модели GeForce RTX 4090 с тематическим дизайном, посвященным популярной китайской игре Honkai: Star Rail. Как известно, китайский рынок комплектующих для ПК славится разнообразием необычных вариантов дизайна видеокарт и других компонентов. Часто они создаются по мотивам популярных игр, аниме или кинофраншиз.

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Источник изображения: @hongxing2020/X



Одной из таких новых видеокарт должна была стать GeForce RTX 4090 от MSI с известным персонажем Жуань Мэй из Honkai: Star Rail. Судя по фото, утечку которых опубликовал инсайдер @hongxing2020/X, эта модель основана на флагманской RTX 4090 SUPRIM X от MSI.

Видеокарта получила фирменные зелено-золотые цвета серии SUPRIM и необычный принт на задней панели. В комплекте могли присутствовать тематические аксессуары. По всей видимости, MSI планировала продавать эту модель только в Китае.Однако недавнее введение экспортных ограничений со стороны США фактически похоронило выпуск подобных эксклюзивных вариантов RTX 4090 для китайского рынка. Вероятно, MSI собиралась, но не успела приступить к продажам этой модели.Теперь не исключено, что в будущем дизайн перенесут на менее производительную RTX 4090 D или выпустят за пределами Китая. Однако пока никакой официальной информации на этот счет нет. Поэтому уникальная видеокарта от MSI, скорее всего, останется лишь курьезом, так и не увидев свет.