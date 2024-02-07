Подробности о Zenfone 11 Ultra - новом флагмане от Asus.

Появились новые подробности о грядущем флагманском смартфоне Asus - Zenfone 11 Ultra. Благодаря свежим фотографиям, опубликованным известным инсайдером Эваном Блассом (Evan Blass) в X, мы можем получить полное представление об этом устройстве.



Как и ожидалось, Zenfone 11 Ultra по сути является переименованной версией игрового смартфона ROG Phone 8 от Asus. Однако дизайн новинки более прост и лаконичен. В частности, блок камер на задней панели выглядит скромнее, чем у ROG Phone. Кроме того, в оформлении прослеживается влияние линейки ноутбуков Zenbook.

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Главной фишкой Zenfone 11 Ultra станет 6,78-дюймовый AMOLED-экран с высокой частотой обновления 144 Гц. Дисплей имеет тонкие рамки и небольшое отверстие под фронтальную камеру. Используется плоский дисплей, что в тренде у текущих флагманов вроде Pixel 8 Pro и Galaxy S24 Ultra.Задняя панель Zenfone 11 Ultra слегка изогнута по краям и сужается к центральной черной полосе. Пока неясно, выпустит ли Asus младшую версию Zenfone 11 Ultra. Однако есть слухи о стандартной модели Zenfone 11, которая также готовится к анонсу.



В целом, Zenfone 11 Ultra обещает стать одним из самых интересных флагманов этого года. Благодаря топовым характеристикам и уникальному дизайну, он способен потеснить лидеров рынка. Остается дождаться официального анонса Asus, чтобы узнать все подробности об этом смартфоне.