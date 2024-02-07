RTX TrueHDR - это ответ NVIDIA на проблему отсутствия HDR в играх.

Как выяснилось из последних обновлений драйверов видеокарт NVIDIA, компания работает над новой передовой технологией под названием RTX TrueHDR, которая призвана автоматически конвертировать традиционный динамический диапазон (SDR) графики в играх в формат High Dynamic Range (HDR) для более реалистичной и захватывающей картинки.

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Источник изображения: @hongxing2020/X

Этот инструмент станет производным решения RTX Video HDR, которое недавно было анонсировано для преобразования видеоконтента. Судя по всему, теперь аналогичные алгоритмы машинного обучения применят для улучшения изображения непосредственно в играх.





Потребность в такой технологии действительно есть. HDR-мониторы в настоящее время пользуются большой популярностью среди геймеров, однако далеко не все игры изначально поддерживают отображение с высоким динамическим диапазоном. Даже те игры, которые заявляют о наличии HDR, зачастую не имеют полноценных средств настройки и калибровки изображения.

Единое решение от NVIDIA, позволяющее автоматически конвертировать традиционную графику в HDR, может стать настоящим прорывом для индустрии. Оно избавит разработчиков от необходимости тратить дополнительные ресурсы на поддержку динамического диапазона в своих проектах. А геймеры смогут насладиться более реалистичными визуальными эффектами даже в старых играх, не имеющих изначальной поддержки HDR.



Когда именно состоится анонс и выпуск RTX TrueHDR, пока неизвестно. Однако, учитывая наличие базовой функциональности в последних драйверах NVIDIA, ждать осталось совсем недолго - возможно, всего несколько недель или месяцев. Это станет очередным важным шагом NVIDIA на пути к фотореалистичной графике в видеоиграх.