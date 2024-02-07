Huawei лидирует среди китайских компаний по вложениям в НИОКР.

По данным недавнего отчета Еврокомиссии, опубликованного в азиатском деловом издании Nikkei Asian Review, 2500 крупнейших компаний мира в 2022 году потратили рекордную сумму в $1,36 трлн на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Эти инвестиции являются ключом к технологическому прогрессу и обеспечению конкурентоспособности компаний на быстро меняющихся глобальных рынках.



По-прежнему бесспорным лидером по вложениям в инновации остаются США. Американский бизнес профинансировал 42,1% всех расходов на НИОКР в мировом масштабе. Это почти в 2,5 раза больше, чем у ближайшего "преследователя" - Китая с показателем 17,8%. Третье место с небольшим отрывом занимает Европа - 17,5%.



Однако впечатляющие темпы роста демонстрирует именно Китай. Если в 2012 году доля Поднебесной в глобальных инвестициях в инновации не превышала 4,3%, то за 10 лет она выросла более чем в 4 раза. Американские компании же удерживают 40% мирового рынка НИОКР на протяжении последнего десятилетия.

Среди китайских корпораций лидером по вложениям в исследования и разработки является технологический гигант Huawei. Несмотря на жесткие санкции со стороны США, компания увеличила свои расходы на НИОКР в 2022 году на 11% по сравнению с предыдущим годом - до €20,9 млрд. Это позволило Huawei занять 5 строчку в мировом рейтинге.



Чтобы обеспечить технологическое лидерство в условиях растущей конкуренции, Huawei готова инвестировать до 20% своей выручки в исследования и инновации. Это вдохновляющий пример для других китайских IT-компаний, таких как второй по величине инвестор Tencent и третий по расходам на НИОКР интернет-ритейлер Alibaba.



Тем временем американские технологические гиганты продолжают возглавлять мировой рейтинг. Больше всех в инновации в прошлом году инвестировал холдинг Alphabet, за ним следуют медиакорпорация Meta Platform.