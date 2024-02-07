Компания CASIC утверждает, что во время испытаний в вакуумной трубе длиной 2 км (1,2 мили), поезд показал самую высокую скорость, когда-либо существовавшую для транспорта на магнитной подвеске.

Китайский вакуумный поезд, известный как "поезд на магнитной подвеске T-Flight", установил новый мировой рекорд скорости. По сообщениям китайских государственных СМИ, этот поезд развил скорость 623 км/ч во время последнего испытательного заезда на экспериментальном железнодорожном участке в провинции Шаньси.



Этот результат превышает предыдущий рекорд в 590 км/ч, установленный японским вакуумным поездом ещё в 2015 году. Китайские инженеры в течение многих лет работали над созданием собственного сверхскоростного поезда на магнитной подушке. Испытания проводились на специально построенном экспериментальном железнодорожном участке.



Согласно сообщениям, новый китайский вакуумный поезд T-Flight способен разгоняться до скорости 1000 км/ч. Однако пока инженеры сосредоточены на повышении безопасности и стабильности движения на больших скоростях. Ожидается, что в ближайшие годы этот поезд будет запущен в коммерческую эксплуатацию на некоторых высокоскоростных железнодорожных линиях Китая, сообщает New Atlas.