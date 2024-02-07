Подготовлен законопроект, который описывает правила эксплуатации автопилотов на дорогах общего пользования в России и распределяет ответственность за ущерб, причинённый в результате аварий.

Министерство транспорта Российской Федерации активно работает над законопроектом, который установит основные принципы использования беспилотных автомобилей на дорогах страны. Предполагается, что данный закон войдет в силу с начала осени 2025 года – с 1 сентября, сообщает 3dnews со ссылкой на официальный источник.



Законопроект, который находится на стадии подготовки, представляет собой комплексное руководство по эксплуатации автономных транспортных средств и выстраивает четкую систему ответственности за происшествия, связанные с их участием. В документе будет определено, кто и в каких случаях будет нести ответственность за аварии с участием беспилотных транспортных средств, и каким образом будет производиться возмещение ущерба.



Этот шаг является важным для правовой поддержки инновационных изменений в автопроме, которые уже начали своё внедрение во многих странах. В России тестирование беспилотных автомобилей проводилось последние несколько лет, и полученные результаты показали значительный потенциал для снижения аварийности и уменьшения расходов на грузоперевозки.



Ожидается, что новый закон не только обеспечит безопасное и эффективное внедрение автономных транспортных средств на российские дороги, но и станет стимулом для дальнейшего развития отечественных технологий в этой области.



Согласно предварительной информации, законопроект также уделяет внимание требованиям к программному обеспечению автомобилей. Беспилотники должны будут регулярно обновлять свои системы, чтобы соответствовать последним стандартам безопасности и функциональности.



Сообщается, что в ближайшие месяцы предстоят обсуждения и доработки проекта с участием экспертов и заинтересованных сторон, после чего документ будет представлен для рассмотрения и одобрения высшими законодательными органами России.



Таким образом, закон о беспилотных автомобилях станет важным шагом на пути к модернизации транспортной инфраструктуры и обещает открыть новую страницу в истории отечественного автомобильного рынка.