Рост популярности мессенджеров приводит к увеличению количества неактивных аккаунтов, которые "забивают" цифровое пространство.

Компания WhatsApp недавно объявила, что будет массово удалять неактивные аккаунты. Речь идет о профилях, в которые пользователи не заходили более 120 дней. Делается это в целях повышения производительности и безопасности сервиса. При удалении теряются все данные и переписки, поэтому пользователям рекомендуется периодически заходить в свои аккаунты.



По данным аналитиков, до 30% аккаунтов в популярных мессенджерах являются неактивными. Это аккаунты, которые были созданы пользователями, но в дальнейшем перестали использоваться по разным причинам. Кто-то просто забыл о существовании такого аккаунта, кто-то перешел на другой мессенджер.



Накопление большого числа неактивных аккаунтов создает проблемы и для самих мессенджеров. Это дополнительная нагрузка на сервера и базы данных. Кроме того, неактивные аккаунты могут становиться мишенью для хакерских атак и спам-рассылок. Другие популярные мессенджеры, включая Telegram, Viber, Signal и другие, также ввели или планируют ввести политики по выявлению и удалению неактивных аккаунтов, что позволит освободить занимаемые ресурсы.

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Оказывается, подобная "цифровая гигиена" важна не только для интернет-компаний, но и для обычных пользователей. Неактивные аккаунты и скопившиеся цифровые данные могут создавать хаос в виртуальном пространстве человека. Регулярная "уборка" поможет быть более организованным, сфокусированным и продуктивным в онлайн-среде.