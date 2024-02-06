Местные власти возьмут на себя до трети капитальных затрат на отрасль микросхем памяти.

Правительство Японии объявило о выделении субсидий на сумму примерно $500 млн двум крупнейшим производителям микросхем памяти - японской Kioxia и американской Western Digital. Эти средства пойдут на модернизацию двух предприятий по производству твердотельной памяти на территории Японии, сообщает сайт asia.nikkei.com



Общий объем инвестиций в модернизацию оценивается почти в $5 млрд. Таким образом, государственные субсидии покроют около трети необходимых затрат. Средства будут направлены на создание производственных мощностей для выпуска перспективной твердотельной памяти восьмого и девятого поколений.



Новые микросхемы обещают более высокие скорости чтения и записи данных, а также меньшее энергопотребление. Это позволит эффективно использовать их в системах искусственного интеллекта. Планируется, что первые поставки обновленной продукции начнутся уже в сентябре 2024 года.



Помимо технологического эффекта, проект должен создать до 9000 новых рабочих мест в соответствующих регионах Японии. Кроме того, поддержка американской компании Western Digital со стороны японских властей рассматривается как шаг навстречу политическим партнерам за океаном.



Напомним, рынок микросхем памяти в 2023 году переживал не лучшие времена из-за перепроизводства и падения спроса на фоне инфляции и рецессии. Однако крупнейшие игроки, поддержанные государством, продолжают инвестировать в будущее, рассчитывая на скорое восстановление отрасли. Проект модернизации производства Kioxia и Western Digital в Японии - яркий тому пример.