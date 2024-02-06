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Nivan
FAA в США возвращает в эксплуатацию самолеты Boeing 737 MAX 9 после инцидента
Федеральное управление гражданской авиации США меняет подход к надзору за Boeing после инцидента с отвалившейся панелью в салоне 737 MAX.

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Как сообщило ФАУ в понедельник, авиакомпании United Airlines и Alaska Airlines завершили проверку 94% своих самолетов 737 MAX 9 и вернули их в эксплуатацию. Проверки включали детальный осмотр элементов крепления панелей и визуальный осмотр десятков связанных компонентов, сообщает Reuters.

Напомним, 24 января Федеральное управление гражданской авиации США (ФАА) сняло запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX 9, введенный после инцидента 5 января, когда во время полета отвалилась панель в салоне самолета авиакомпании Alaska Airlines. После этого ФАА потребовало от авиакомпаний тщательно проверить все самолеты этой модели перед возвращением их в эксплуатацию. В настойщий момент Национальный транспортный совет по безопасности продолжает расследование по поводу того, отсутствовали ли какие-либо болты при сборке поврежденного самолета Alaska Airlines.

Заместитель администратора ФАА Джоди Бейкер (Jodi Baker) заявила, что в связи с инцидентом организация пересматривает свой подход к надзору за производством самолетов на заводе Boeing. В частности, ФАА планирует усилить мониторинг процессов и более тесно взаимодействовать с сотрудниками, чтобы вовремя выявлять системные проблемы. ФАА также рассматривает возможность увеличения штата инспекторов и проведения более частых проверок.

Ранее в январе эта организация наложила запрет на производственное расширение Boeing 737 MAX из-за "неприемлемых" проблем с качеством. Генеральный директор Boeing заверил, что компания будет придерживаться текущего уровня производства (38 самолетов ежемесячно) до устранения всех недостатков.

Таким образом, инцидент с отвалившейся панелью в салоне самолета Boeing 737 MAX стал поводом для глоального пересмотра ФАА своего подхода к надзору за авиапроизводителями и ужесточения контроля качества.

#сша #самолеты #boeing #boeing 737 max 9
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