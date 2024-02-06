Основная масса загрузок пришлась на торрент-трекеры.

В 2023 году геймеры из России продемонстрировали заметный рост интереса к нелицензионным копиям видеоигр. Согласно исследованию, проведенному экспертами школы геймдева XYZ, стоимость скачанных нелицензионок превысила 324 миллиардов рублей. Это показывает существенное увеличение использования нелегального контента среди игроков по сравнению с прошлым годом, когда доля таких пользователей составляла 69%, тогда как в текущем году этот показатель достиг 73%, сообщают "Ведомости".

Исследование выявило, что большинство игроков предпочитают использовать компьютеры для запуска пиратских версий игр. В частности, 8% опрошенных признались в использовании более чем 10 нелицензионных копий игр. Среди самых скачиваемых игр в 2023 году оказались Baldur’s Gate 3 Atomic, Hogwarts Legacy и Heart, причем 84% геймеров признались, что загрузили как минимум одну из этих популярных игр.

Данные для анализа были получены путем опроса более 1000 российских геймеров и изучения текущего состояния рынка. В ходе опроса учитывалось также скачивание различных форматов игр и место скачивания. Основная масса загрузок приходилась на торрент-трекеры, которые являются популярным средством распространения пиратского контента по сей день.



Как подсчитали аналитики из XYZ School, в России играют в компьютерные игры около 25 миллионов человек, что делает игровую индустрию значительным сегментом рынка цифровых развлечений. И такой высокий уровень пиратства указывает на потенциальные вызовы для разработчиков и издателей игр в борьбе с нелегальным распространением их продукции.



Рост пиратства в игровой индустрии России в 2023 году свидетельствует о необходимости усиления мер по защите авторских прав и разработки более эффективных способов борьбы с нелегальным контентом. В то же время, высокий уровень интереса к популярным играм может служить сигналом для издателей о потребностях рынка и возможных путях легализации игрового контента для удовлетворения желаний геймеров.