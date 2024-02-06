Электромобили ставят новые вызовы перед проектировщиками дорожных ограждений.

Растущая популярность электромобилей приводит к необходимости пересмотра стандартов безопасности на дорогах. Как показали недавние краш-тесты, проведенные в Университете Небраски-Линкольна, существующие ограждения не всегда способны выдержать удар более тяжелых электрокаров. Примером могут служить краш-тесты с участием электрических пикапа Rivian R1T и седана Tesla Model 3, которые продемонстрировали возможность нанесения серьезного урона стандартным системам ограждений, пишет Ferra.



Дело в том, что электрокары на 20-50% тяжелее машин с ДВС такого же размера. Также, из-за особенности распределения веса, центр тяжести у них расположен ниже. Как результат, при столкновении электромобиль развивает большую энергию удара, легко пробивая или отбрасывая в сторону традиционные металлические барьеры.



Учитывая это, исследователи взяли на себя задачу разработки и тестирования новых типов дорожных барьеров, способных выдерживать повышенные нагрузки от столкновений с электромобилями. Работа включает в себя использование суперкомпьютерных симуляций для моделирования аварий и оптимизации конструкции барьеров, а также проведение реальных краш-тестов для проверки их надежности. Цель - разработать такие конструкции барьеров, которые смогут безопасно "гасить" удары и удерживать на трассе как обычные автомобили, так и современные электрокары.