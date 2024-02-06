YouTube-блогер провел эксперимент, чтобы выяснить количество титановых деталей в новом флагманском смартфоне.

Необычное исследование было проведено популярным YouTube-блогером, известным под псевдонимом JerryRigEverything. Ранее он тестировал прочность новинки на устойчивость к царапинам и изгибам, а теперь блогер решил выяснить истинный процент титана в составе смартфона. Для этого он использовал метод, который может показаться слишком жестким — полное расплавление устройства.



Известно, что титан и алюминий имеют различные точки плавления: титан плавится при температуре около 1660 градусов Цельсия, в то время как алюминий - при 660 градусах. Используя эту характеристику, JerryRigEverything подготовил эксперимент, в ходе которого Galaxy S24 Ultra был лишен всех ненужных компонентов и помещен в печь, рассчитанную на температуру, достаточную для плавления алюминия, но не титана, сообщает сайт ixbt.com.



Результат эксперимента показал, что титановые элементы в смартфоне представлены в ограниченном количестве. Были обнаружены титановые накладки на боковых рамках и несколько мелких титановых деталей. Таким образом, становится понятно, что титан в Galaxy S25 Ultra используется скорее для создания имиджа премиальности и как маркетинговый ход, а не для улучшения прочности или иных технических характеристик. Основной же материал корпуса по-прежнему остается алюминий.



Такую стратегию можно сравнить с подходом Apple в их iPhone 15 Pro, где компания использовала сплав титана и алюминия для усиления корпуса своих устройств. Однако и в этом случае титан, кажется, играет больше роль стилистического и маркетингового элемента, нежели несущего ключевую функциональную нагрузку.

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