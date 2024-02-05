Обновление для Windows 11 выйдет осенью, но Windows 12 пока не планируется.

Microsoft готовится к значительному обновлению Windows 11 уже этой осенью, согласно недавним утечкам. Ожидается, что обновление принесет улучшения в операционную систему и ряд новых интересных функций.



Подход Microsoft к своей операционной системе изменился после смены руководства. Вместо полного отказа от Windows 10 ради последних улучшенных функций Windows 11, компания будет интегрировать инновации и в 10 версию наравне с Windows 11, например того же AI Copilot.



Microsoft также понимает, что многие пользователи обычно не очень спешат обновлять операционную систему до новейших версий, поэтому учитывают и этот фактор. Решение переносить отдельные функции с Windows 11 на Windows 10, компания посчитала более выгодным и с экономической точки зрения.

Ожидается, что осеннее обновление Windows 11 принесёт улучшения производительности, дизайна и безопасности. В частности, появится поддержка вкладок в Проводнике, возможность сворачивать программы в панель задач и появятся расширенные настройки многозадачности.



Поэтому в ближайшие год-два вряд ли стоит ожидать полноценного релиза Windows 12. Скорее всего, Microsoft продолжит улучшать Windows 11 через регулярные крупные обновления. Это позволит добавлять новые функции постепенно, не требуя немедленного обновления для всех пользователей.



Таким образом, стратегия единой Windows-платформы и отсутствие планов по Windows 12 демонстрируют более взвешенный подход Microsoft к разработке ОС. Сосредоточившись на улучшении Windows 11, Microsoft надеется предложить пользователям лучший опыт работы для всех своих последних версий OC.





