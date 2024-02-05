Следующее поколение игровых консолей Microsoft Xbox, возможно, будет представлено не скоро из-за позднего старта разработки.



По последним данным, Microsoft лишь недавно начала работу над дизайном своей следующей игровой консоли. В то же время конкурент Sony уже успел подписать несколько контрактов с компанией-производителем полупроводников AMD после выхода PlayStation 5, сообщает издание Ferra.



В отличие от Sony, Microsoft тянула и до последнего момента не заключала с AMD договор на разработку нового поколения Xbox. Сообщается, что компания рассматривала альтернативные варианты, чтобы заставить AMD снизить цены. В частности, Intel предлагала производство чипов для консоли по очень низким ценам.



Несмотря на происходящее, эксперты полагают, что Microsoft по традиции выберет AMD в качестве партнера. Однако из-за позднего старта разработки, выход новой приставки Xbox может состояться позже, чем ожидаемый релиз того же PlayStation 6 от компании Sony.



Таким образом, задержки на ранних этапах проектирования следующего поколения Xbox рискуют отдать приоритет на рынке основному конкуренту компании. Пока неизвестно, сможет ли Microsoft наверстать упущенное время и выпустить свой новый продукт вовремя.