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Nivan
Xiaomi готовит новинку в линейке смартфонов Poco X6 за $180
По слухам, в Poco X6 Neo ожидается и 120 Гц AMOLED-экран.

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Компания Xiaomi готовится представить новую модель в линейке бюджетных смартфонов Poco X6 Neo. Как сообщил известный инсайдер Equal Leaks, цена устройства составит всего $180 и предполагается, что он займет позицию самого доступного устройства в линейке. Смартфон получит процессор MediaTek Dimensity 6080 и точно такой же чип, который используется в Redmi Note 13 5G и Tecno Pova 5 Pro. Это позволит Poco X6 Neo предложить приемлемую производительность в данном ценовом сегменте.
Отличительной особенностью смартфона станет 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. При этом точные детали экрана пока неизвестны, смартфон будет иметь защиту от брызг и пыли по стандарту IP54. Таким образом, новинка от Poco предложит пользователям сочетание мощной производительности, быстрой зарядки и качественного экрана уже за $180. Более подробная информация должна появиться позднее, ближе к анонсу.

#poco x6 #poco x6 neo
Источник: t.me
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