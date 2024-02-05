По слухам, в Poco X6 Neo ожидается и 120 Гц AMOLED-экран.

Компания Xiaomi готовится представить новую модель в линейке бюджетных смартфонов Poco X6 Neo. Как сообщил известный инсайдер Equal Leaks, цена устройства составит всего $180 и предполагается, что он займет позицию самого доступного устройства в линейке. Смартфон получит процессор MediaTek Dimensity 6080 и точно такой же чип, который используется в Redmi Note 13 5G и Tecno Pova 5 Pro. Это позволит Poco X6 Neo предложить приемлемую производительность в данном ценовом сегменте.

Отличительной особенностью смартфона станет 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. При этом точные детали экрана пока неизвестны, смартфон будет иметь защиту от брызг и пыли по стандарту IP54. Таким образом, новинка от Poco предложит пользователям сочетание мощной производительности, быстрой зарядки и качественного экрана уже за $180. Более подробная информация должна появиться позднее, ближе к анонсу.