По словам владельцев, дефект не удается устранить стандартными методами.

Скандал вокруг нового флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra набирает обороты. Пользователи Reddit выложили на форум фотографии серьезного дефекта экранов смартфонов - появления ярко-зеленых вертикальных полос.



По сообщениям владельцев, полосы возникают спонтанно и не исчезают даже после перезагрузки телефона или возвращения к заводским настройкам. Пока что таких случаев зафиксировано два, но они вызвали бурное обсуждение и опасения распространения проблемы. Один из пользователей с ником Ok_Marketing_6979 рассказал, что зеленая полоса появилась на 6 день использования топового смартфона стоимостью более $1000. У другого покупателя наблюдались сразу несколько вертикальных полос - белого и зеленого цвета.



Разочарованные клиенты Samsung уже обратились за заменой устройств или возвратом денег к операторам связи, где были приобретены смартфоны. Однако, пока их требования остаются без ответа. Эксперты предполагают, что причиной столько странного дефекта могут быть проблемы с матрицей или контроллером экрана у поставщика Samsung. Если недостаток окажется массовым, это может обернуться серьезным имиджевым и финансовым ущербом для корпорации. Пока Samsung официально не прокомментировала ситуацию, но внимательно следит за ней.