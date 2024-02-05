При этом ни Samsung Galaxy S24 Ultra, ни iPhone 15 Pro Max не смогли обогнать Xiaomi 13 Pro по производительности UFS-памяти

Крупнейшие производители смартфонов Samsung и Apple в очередной раз продемонстрировали, кто обладает наиболее быстрым внутренним хранением. Эксперты из Gadget Insiders рассказали о сравнительных тестах новых флагманских моделей - Samsung Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max.



Компания Xiaomi продемонстрировала лидерство в скорости работы внутренней памяти на последнем флагманском смартфоне Xiaomi 13 Pro. По данным независимых тестов, производительность UFS памяти в Xiaomi 13 Pro превосходит таковую у iPhone 15 Pro и Galaxy S24 Ultra.



Бенчмарки показали, что скорость последовательного чтения данных с накопителя Xiaomi 13 Pro составляет 2750 МБ/с, тогда как у конкурентов этот показатель ниже - 1540 МБ/с у iPhone 15 Pro и 2550 МБ/с у Galaxy S24 Ultra. При записи данных преимущество Xiaomi также очевидно - 1650 МБ/с против 1260 МБ/с у iPhone и 1450 МБ/с у Galaxy.



Помимо скорости, S24 Ultra выигрывает у iPhone 15 Pro Max и по показателю задержки при обращении к памяти. Это означает более плавную и быструю работу всей системы смартфона. Данные тесты проводились на моделях с 256 Гб памяти, результаты могут немного отличаться в зависимости от объема. Тем не менее, это не первый случай превосходства S24 Ultra над iPhone 15 Pro Max - ранее тесты показали лучшую производительность и время автономной работы у флагмана Samsung.



