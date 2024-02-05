Компания Changan рассчитывает в дальнейшем поставлять эту модель также на российский рынок.





Компания Changan раскрыла подробности о новом электрическом кроссовере Uni-Z. Автомобиль специально разработан под поколение Z - молодых людей 1990-х-2000-х годов рождения. Модель отличается современным дизайном.



Uni-Z имеет длину 4730 мм, ширину 1890 мм и высоту 1680 мм. Колесная база составляет 2795 мм. По размерам он немного превосходит ранее выпускавшийся Changan CS75 Plus. Кроссовер оснащен гибридной силовой установкой iDD с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Ёмкость литий-ионной батареи 19 кВт·ч позволяет проехать до 115 км на одном заряде.



Продажи Changan Uni-Z в Китае начнутся в первом квартале 2023 года по цене около 150 тысяч юаней (21 тысяча долларов). Ожидается, что вскоре после старта продаж в Китае, модель Uni-Z официально дебютирует и на российском рынке.