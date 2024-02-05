Инновационная перчатка для виртуальной реальности обеспечивает реалистичные тактильные ощущения в руках.

Стартап Afference представил перчатку для виртуальной реальности с новой технологией тактильной обратной связи. Уникальность перчатки Phantom заключается в том, что она воздействует непосредственно на периферические нервы в кисти, а не на кожу. Это позволяет сохранить максимальную подвижность и чувствительность кончиков пальцев.



Перчатка состоит из легкого тканевого ремешка на запястье, электронного модуля и пяти регулируемых колец, закрепленных на основании каждого пальца. Когда пользователь взаимодействует с виртуальными объектами, кольца стимулируют нервы, создавая иллюзию прикосновения.



Перчатка подключается к VR-гарнитуре по Bluetooth и работает с любыми игровыми приставками и другими устройствами VR. Компания планирует начать продажи с конца 2026 года, но пока цена неизвестна. Поговаривают, что эта VR-перчатка может стать настоящим прорывом в сфере тактильных ощущений для виртуальной реальности.