Чиновник стал одним из первых владельцев российской Lada Aura.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сменил свой автомобиль на новую Lada Aura. На своей странице в соцсети он поделился впечатлениями от использования новинки: "Отличная машина". Он отметил, что уже неделю пользуется машиной и высоко оценивает ее качества, опубликовав фотографию своего автомобиля, сообщает сайт ixbit.com.



Lada Aura пока находится на стадии предсерийного производства, широкая публика сможет приобрести её только с сентября текущего года. Автомобиль получит передовые агрегаты с завода АвтоВАЗ: мотор 1.8 EVO и вариатор. Модель отличается от Vesta удлиненным на 25 см кузовом, улучшенной шумоизоляцией и отделкой салона.



Помимо обычной версии, планируется выпуск Aura для такси. Дмитрий Азаров не в первый раз выбирает Lada в качестве служебного авто. Ранее в день старта продаж он приобрел Vesta Sport. Теперь губернатор Самарской области в числе первых оценил новую разработку АвтоВАЗа и остался доволен, сообщают СМИ.