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Nivan
По мнению поклонников, Николас Кейдж идеальный актёр для Baldur’s Gate 3
Фанаты Baldur's Gate 3 хотят видеть Николаса Кейджа в игре после удачных фотомонтажей.

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Несмотря на неоднозначную репутацию в киноиндустрии, Николас Кейдж остаётся одним из самых разноплановых актёров Голливуда. Он с равным успехом может сыграть как в драматичном, так и в комедийном жанре. Недавно фанаты продемонстрировали универсальность таланта Кейджа, разместив в сети фотомонтажи актёра в образах персонажей популярной компьютерной RPG Baldur's Gate 3.

Пользователь под ником Jirkislo опубликовал на Reddit подборку изображений, где Кейдж сыграл всех ключевых героев Baldur's Gate 3: и союзников, и врагов главного героя. Благодаря мастерству фотошопа, актёр органично вписался в мир фэнтезийной видеоигры.

В комментариях было отмечено насколько удачно Кейдж вжился в некоторые роли. Особенно убедительными получились его образы мага Каги, эльфа-рейнджера Хальсина и барда Рафаэля. Учитывая разнообразие амплуа Кейджа, не исключено, что в будущем мы увидим актёра и в самой игре Baldur's Gate. Его талант определённо заслуживает такой роли.

#baldur&#x27;s gate 3 #николас кейдж
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