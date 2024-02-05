Фанаты Baldur's Gate 3 хотят видеть Николаса Кейджа в игре после удачных фотомонтажей.

Несмотря на неоднозначную репутацию в киноиндустрии, Николас Кейдж остаётся одним из самых разноплановых актёров Голливуда. Он с равным успехом может сыграть как в драматичном, так и в комедийном жанре. Недавно фанаты продемонстрировали универсальность таланта Кейджа, разместив в сети фотомонтажи актёра в образах персонажей популярной компьютерной RPG Baldur's Gate 3.



Пользователь под ником Jirkislo опубликовал на Reddit подборку изображений, где Кейдж сыграл всех ключевых героев Baldur's Gate 3: и союзников, и врагов главного героя. Благодаря мастерству фотошопа, актёр органично вписался в мир фэнтезийной видеоигры.



В комментариях было отмечено насколько удачно Кейдж вжился в некоторые роли. Особенно убедительными получились его образы мага Каги, эльфа-рейнджера Хальсина и барда Рафаэля. Учитывая разнообразие амплуа Кейджа, не исключено, что в будущем мы увидим актёра и в самой игре Baldur's Gate. Его талант определённо заслуживает такой роли.