Учитывая, что официальная премьера автомобиля состоялась чуть больше месяца назад - 26 декабря.

Компания Huawei с гордостью объявила о большом количестве предварительных заказов на свой флагманский автомобильный бренд Aito M9. Этот автомобиль является альтернативой и конкурентом немецких премиум автомобилей, таких как BMW X7 и Mercedes-Maybach GLS на китайском рынке. Уже было оформлено 40 000 предварительных заказов на этот автомобиль. Это значительное количество, особенно учитывая, что официальный дебют автомобиля состоялся всего лишь месяц назад, 26 декабря 2023 года, сообщает сайт ixbt.com



Размеры Aito M9 составляют 5230 x 1999 x 1800 мм, а колесная база - 3110 мм. Автомобиль доступен в двух версиях - полностью электрической с двумя электродвигателями общей мощностью 530 лошадиных сил и аккумуляторной батареей емкостью 97 киловатт-часов, обеспечивающей запас хода до 630 км, и подключаемом гибриде с 1.5-литровым бензиновым двигателем, двумя электродвигателями общей мощностью 496 лошадиных сил и аккумуляторной батареей на 42 или 52 киловатт-часа, обеспечивающей максимальный запас хода в 1362 и 1402 км соответственно.