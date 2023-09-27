Sony запланировала выпустить Horizon Forbidden West на ПК в начале 2024 года с использованием собственного разработчика портов, Nixxes Software, который был приобретен ими в 2021 году.

Эта информация появилась в момент анонса Sony полной версии Horizon Forbidden West, которая также будет доступна на PS5 с 5 октября. Полная версия включает в себя базовую игру, дополнение Burning Shores, а также экстра-контент, такой как цифровой артбук и саундтрек. Версия для ПК будет доступна как на платформе Steam, так и в Epic Games Store.

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События в Horizon Forbidden West разворачиваются через шесть месяцев после событий Horizon Zero Dawn и приглашают игроков исследовать впечатляющий мир, наполненный заснеженными горами и болотами в джунглях.





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Sony активно стремится расширить свое присутствие на рынке ПК и мобильных устройств, планируя выпустить половину своих игр на этих платформах к 2025 году. Игры, такие как Horizon Forbidden West и Ratchet & Clank: Rift Apart, несомненно, позволяют компании Sony расширить свой игровой арсенал за пределы консолей PS4 и PS5. Слухи также говорят о том, что Sony рассматривает возможность запуска программы PlayStation на ПК, особенно после того, как в прошлом году появились утечки информации о ней в Marvel's Spider-Man Remastered для ПК. Sony впервые начала использовать лейбл PlayStation PC в 2021 году, вскоре после приобретения компании Nixxes.