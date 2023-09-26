Batman: Arkham Knight, последний выпуск знаменитой серии игр, созданный студией Rocksteady Studios, возможно, готовится к обновлению с внедрением новых возможностей, если судить по последней активности на платформе Steam.





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Согласно данным на Steam, недавно внутри игры была создана новая закрытая ветка под названием "patch_test", и самое последнее обновление для этой ветки было выпущено всего четыре дня назад. Из названия можно предположить, что разработчики в настоящее время проводят тестирование нового обновления для игры, которое будет первым в течение долгого времени и, вероятно, принесет множество новых функций. Следует отметить, что ранее, в 2021 году, утечки данных от NVIDIA упоминали Batman: Arkham Knight RTX Remaster, поэтому это новое обновление также может включать поддержку трассировки лучей или технологию NVIDIA DLSS.

Batman: Arkham Knight — это приключенческая игра 2015 года , разработанная Rocksteady Studios и изданная Warner Bros. Interactive Entertainment . Основанный на супергерое DC Comics Бэтмене , он является преемником видеоигры 2013 года Batman: Arkham Origins , прямого продолжения Batman: Arkham City (2011) и четвертой основной части серии Batman: Arkham . Написанный Сефтоном Хиллом, Яном Боллом и Мартином Ланкастером, «Рыцарь Аркхема» вдохновлен давними мифами из комиксов . Действие происходит через девять месяцев после событий Аркхем-Сити.Основная сюжетная линия игры следует за Бэтменом, который противостоит Страшиле , которое начало атаку на Готэм-сити и вызвало общегородскую эвакуацию. Пугало с помощью таинственного Рыцаря Аркхэма замышляет объединить всех преступников Готэма в попытке окончательно уничтожить Бэтмена.

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Несмотря на то, что Batman: Arkham Knight не всегда получала самые высокие оценки по сравнению с предыдущими частями серии, она по-прежнему остается отличной игрой с открытым миром, предоставляя игрокам возможность воплотиться в роль Темного Рыцаря и патрулировать улицы Готэм-сити. Одной из ключевых особенностей игры является Batmobile, который добавляет множество уникальных игровых моментов, включая бои на автомобиле.