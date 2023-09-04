По всей видимости, сразу после успешного релиза долгожданной игры Starfield, игровой индустрии готовится представить еще одно значительное событие. После многочисленных утечек информации и слухов, мы наконец можем ожидать официального анонса следующей главы в серии Grand Theft Auto. Об ожидаемой продолжении этой знаменитой серии открытого мира от компании Rockstar Games, возможно, нам скажут уже в октябре.

Сведения о предстоящем анонсе новой части Grand Theft Auto поступили от генерального директора Take-Two Interactive, Штрауса Зельника. Пользователь с никнеймом GTA 6 Spam опубликовал аудиозапись, на которой Зельник сообщает о дате премьеры игры. Если верить данным утечки, следующая игра в этой серии будет именоваться GTA 6, и анонс ее ожидается уже 23 октября.

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Исходя из имеющейся информации, сложно усомниться в подлинности данной аудиозаписи. Утечка была доступна на короткое время и была быстро удалена со всех мировых платформ с объявлением нарушений авторских прав. К тому же ее достоверность подтверждают авторитетные источники, которые ранее раскрывали другие сведения о игре.

Анонс Grand Theft Auto 6 может действительно состояться уже этой осенью. Что касается сроков выпуска игры, то вероятно, она увидит свет в 2024 или 2025 году и будет доступна как на ПК, так и на игровых консолях. Новые приключения в мире Grand Theft Auto ожидают фанатов серии с нетерпением.