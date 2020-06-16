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Все основные производители материнских плат рекламируют сейчас возможность увеличения частоты буста процессора до максимальных значений за счет отключения лимитов по питанию. А некоторые блогеры преподносят рекламу как откровение и ноу-хау, как то, что появилось только с выходом процессоров Comet Lake и сокета 1200.

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На самом деле, это мягко говоря не так. Уже на первых материнских платах на сокете 1151V2 появилась опция "MultiCore Enhancements". У разных производителей она называлась по-разному, но смысл был один - при ее включении снимался лимит по TDP процессоров и они могли увеличивать частоты Turbo Boost до максимальных значений даже если превышали TDP. То есть именно тогда понятие TDP у Intel стало гораздо более эфемерным. С учетом того, что официальный анонс процессоров Coffee Lake и материнских плат на чипсете Z370 состоялся в конце сентября 2017 года, скоро уже 3 года, как эта технология применяется в материнских платах на чипсетах 300 серии. Эта опция перекочевала в чипсет Z390, некоторые материнские платы на H370 и даже B360. Но и это еще не все. На многих материнских платах, на которых этого пункта отдельно не было, производители в BIOS ПО УМОЛЧАНИЮ ЗАВЫШАЛИ ЛИМИТЫ. Соответственно, процессоры легко могли превышать свой заявленный TDP и "бустить" до максимумов, повышая производительность. Как раз то, что теперь и рекламируется как новинка.

Вот для примера материнская плата MSI B365m Pro-VDH. В BIOS видно. что по умолчанию значение PL1 у нее - 115 ватт, PL2 - 125 ватт. То есть даже при длительной многопоточной нагрузке все процессоры кроме топовых будет укладываться в этот лимит(например I5-9400F в зависимости от экземпляра и степпинга в Linx укладывается в 64-95 ватт, I5-9600K(без разгона, на 4300Мгц буста по всем ядрам) в 110-115 ватт. И только топовые модели - например, I7-8700K, I7-9700K, I9-9900 и т.д. будут превышать это значение.

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Это актуально для многих моделей на h370, B360 и даже для H310 с поправкой только на то, что у материнских плат со слабой подсистемой питания процессора пределы по лимитам были ниже. Самое интересное, что не на всех из них есть возможность настроит в BIOS так, чтобы эти лимиты не превышали официальных цифр Intel - то есть нет даже соответствующих пунктов.Так что все разговоры про новую технологию повышения производительности - это чисто маркетинговый ход.

Как, например, Core I5-9400F автоматом работает на большинстве материнских плат на сокете 1151v2 при нагрузке на все ядра на частоте 3900Мгц и не ниже, то есть реальная частота под нагрузкой не 2900-4100Мгц, а 3900-4100.



