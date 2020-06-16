"Новой" технологии с авторазгоном на материнских платах за счет увеличения лимитов по питанию уже скоро 3 года
Все основные производители материнских плат рекламируют сейчас возможность увеличения частоты буста процессора до максимальных значений за счет отключения лимитов по питанию. А некоторые блогеры преподносят рекламу как откровение и ноу-хау, как то, что появилось только с выходом процессоров Comet Lake и сокета 1200.
Вот для примера материнская плата MSI B365m Pro-VDH. В BIOS видно. что по умолчанию значение PL1 у нее - 115 ватт, PL2 - 125 ватт. То есть даже при длительной многопоточной нагрузке все процессоры кроме топовых будет укладываться в этот лимит(например I5-9400F в зависимости от экземпляра и степпинга в Linx укладывается в 64-95 ватт, I5-9600K(без разгона, на 4300Мгц буста по всем ядрам) в 110-115 ватт. И только топовые модели - например, I7-8700K, I7-9700K, I9-9900 и т.д. будут превышать это значение.
рекламаЭто актуально для многих моделей на h370, B360 и даже для H310 с поправкой только на то, что у материнских плат со слабой подсистемой питания процессора пределы по лимитам были ниже. Самое интересное, что не на всех из них есть возможность настроит в BIOS так, чтобы эти лимиты не превышали официальных цифр Intel - то есть нет даже соответствующих пунктов.
Так что все разговоры про новую технологию повышения производительности - это чисто маркетинговый ход.
Как, например, Core I5-9400F автоматом работает на большинстве материнских плат на сокете 1151v2 при нагрузке на все ядра на частоте 3900Мгц и не ниже, то есть реальная частота под нагрузкой не 2900-4100Мгц, а 3900-4100.
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