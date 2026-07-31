Очередное свидетельство технологического противостояния между США и КНР.

Военные исследователи из КНР использовали результаты работы ведущих американских моделей искусственного интеллекта, разработанных компаниями OpenAI и Anthropic, для обучения отечественных систем ИИ с целью повышения обороноспособности страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проведённый обзор более 80 китайских научных работ и патентов.

Крылатые ракеты YJ-18C на военном параде в Пекине. Фото: VCG via Getty Images

Агентство отмечает, что эти данные ранее не публиковались. Они позволяют взглянуть на то, как военные и связанные с безопасностью институты в Китае применяют передовые модели ИИ, разработанные в Штатах, для быстрой разработки собственных специализированных систем. И это несмотря на усилия, предпринимаемые Вашингтоном, по ограничению доступа Пекина к передовым чипам и другим стратегическим технологиям.

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Документы демонстрируют широкое использование метода, известного как «дистилляция моделей», при котором результаты работы мощной системы ИИ используются для обучения более мелких, специализированных моделей. Последние можно развернуть локально без огромных вычислительных затрат, необходимых для создания передовых систем ИИ с нуля.

Заявлено, что в ходе проверки, проведенной агентством Reuters на основе исследований, собранных Джеймстаунским фондом (организация, признанная нежелательной на территории РФ), было установлено, что дистилляция широко используется учёными и разработчиками, связанными с Народно-освободительной армией Китая и другими военными учреждениями. В документах указывается, что китайские оборонные ведомства рассматривают передовые модели ИИ, разработанные в США, в качестве источника технических знаний и способа сократить отставание от американских конкурентов.

Однако, как отмечает Reuters, предметом «спора» является не сама дистилляция, которая получила широкое распространение в отрасли, а несанкционированная добыча передовых моделей ИИ.

Этот вопрос стал одной из главных причин напряжённости в преддверии переговоров между США и КНР по вопросам управления и безопасности ИИ. Вашингтон обвинил некоторые китайские компании в использовании метода дистилляции для извлечения возможностей из американских моделей ИИ, что потенциально подрывает экспортный контроль и нарушает права интеллектуальной собственности.

В свою очередь Пекин отверг эти обвинения, заявив, что Вашингтон проводит «гегемонию» в сфере ИИ. Кроме того, было указано на то, что американские компании сами занимались подобной практикой.

Разработчики из Китая также опровергли утверждения о том, что их достижения в области ИИ основаны на зарубежных моделях.

В Джеймстаунском фонде (организация признана нежелательной на территории РФ) после анализа более 60 статей утверждают, что китайские военные ученые систематически перенимают этапы рассуждений западных моделей, чтобы адаптировать их для наблюдения, кибервойны и принятия тактических решений.

Заявлено, что агентство Reuters также проверило научную литературу и выявило ещё около двух десятков примеров, связанных с военной сферой. В частности, в одной из статей, опубликованной в 2025 году исследователями из подразделения 96941 Народно-освободительной армии Китая (НОАК), занимающегося военной разведкой и кибервойной, описывалось использование GPT-3.5 от OpenAI для обработки конфиденциального военного исходного кода.

Reuters сообщает, что КНР активно внедряет метод дистилляции для конкуренции с США в области передового ИИ. При этом Пекин сталкивается с ограничениями на вычислительные ресурсы из-за экспортного контроля Вашингтона в отношении высокопроизводительных микросхем. Китайские власти продвигают «облегчение моделей» и периферийные вычисления. Они направляют финансирование исследований на технологии, позволяющие запускать модели ИИ на дронах, спутниках и других устройствах с ограниченной вычислительной мощностью.

По мере того как китайские модели искусственного интеллекта сокращают отставание от своих американских аналогов, военные исследователи также изучают дистилляцию как потенциальную угрозу безопасности.

Приведённая агентством информация свидетельствует об очередном витке технологического противостояния между США и Пекином. Впрочем, это неудивительно, поскольку за последнее время Китай представил несколько разработок в сфере ИИ, превосходящих американские.