Новая линейка является попыткой компании выйти на перенасыщенный автомобильный рынок Китая перед запуском в Европе.

Китайская компания Xiaomi представила новую серию электрических внедорожников под названием SkyNomad, тем самым расширив свою линейку электромобилей в сегмент больших семейных внедорожников. Выпуск новой серии связан со стремлением компании увеличить продажи на сверхконкурентном автомобильном рынке Китая в преддверии запланированного запуска продаж в Европе в следующем году. Об этом сообщает Reuters.

Электромобиль Xiaomi SkyNomad N90. Фото: REUTERS/Tingshu Wang

С помощью линейки SkyNomad компания Xiaomi надеется увеличить объёмы поставок после того, как продажи электромобилей по итогам первого полугодия достигли лишь трети от годового целевого показателя. Свою роль также сыграло снижение потребительского спроса на крупнейшем в мире автомобильном рынке из-за замедления экономики.

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Компания Xiaomi, которая также производит смартфоны и бытовую технику, позиционирует SkyNomad как «интеллектуальный, трансформируемый внедорожник с большим пространством», противопоставляя его седану SU7 и серии внедорожников YU7, ориентированных на динамичное вождение. Для Xiaomi, чей бизнес по производству электромобилей за последние два года становится всё более важным источником дохода, SkyNomad является попыткой выйти на рынок семейных внедорожников в Китае.

Флагманский N90 Max, рассчитанный на 7 посадочных мест, включая водителя, компания представляет как «дом, который можно передвинуть». Он оснащён аккумуляторной батареей емкостью 76 киловатт-часов, бензиновым двигателем с турбонаддувом объёмом 1,5 литра и топливным баком на 60 литра.

Электромобили с увеличенным запасом хода (Extended Range Electric Vehicle, EREV) приводятся в движение преимущественно электродвигателями. Бензиновый двигатель используется в качестве бортового генератора для подзарядки батареи или выработки электроэнергии при необходимости. Согласно заявлению производителя, электрический внедорожник N90 Max имеет суммарный запас хода 1705 километров. Его стоимость составляет 299 900 юаней (44 397 долларов).

Линейка внедорожников SkyNomad построена на новой архитектуре Kunlun от Xiaomi, которая, была разработана специально для больших внедорожников с адаптируемым салоном.

«Шести мест недостаточно для семьи... Если сравнивать автомобиль с домом, то мы можем свободно обустраивать и украшать свое пространство», – сказал Лэй Цзюнь, генеральный директор компании Xiaomi.

Компания уже начала принимать предварительные заказы на новые электромобили. В свободную продажу они поступят в сентябре.