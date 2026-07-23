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crazycat21
AMD составит конкуренцию NVIDIA, выпустив инфраструктуру ИИ следующего поколения
Конкурентная борьба между двумя технологическими гигантами только усиливается.
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Компания Advanced Micro Devices (AMD) готовится к выпуску целого ряда аппаратных средств искусственного интеллекта, которые составят конкуренцию продуктам NVIDIA. Об этом сообщает Reuters. AMD пытается отвоевать долю рынка у конкурента в быстрорастущем секторе чипов для центров обработки данных, особенно в области так называемых вычислительных операций вывода.

Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Ожидается, что AMD представит своё новое оборудование для центров обработки данных, включая серверные стойки первого поколения под названием Helios. Этот продукт позиционируется в качестве конкурента аналогичной конструкции от NVIDIA. Последняя в этом году выпускает уже второе поколение такой продукции. Также ожидается, что AMD официально представит свой центральный процессор Venice для центров обработки данных.

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На этой неделе корпорация NVIDIA опубликовала ряд технических подробностей о своем высокопроизводительном cерверном процессоре Vera, призванных показать, что он в сочетании с графическим процессором Rubin (GPU) наилучшим образом справляется с задачей максимизации объёма работы, которую могут выполнить агенты ИИ при заданном количестве электроэнергии.

По информации источника  Reuters, 22 июля в конференц-центре Moscone West [выставочный комплекс в Сан-Франциско, прим.] собрались сотни руководителей и инженеров, чтобы ознакомиться с  презентациями и пообщаться в демонстрационном зале. Компания AMD представила стойку для центров обработки данных Helios. Продукция была размещена на стендах поставщиков облачных вычислений, таких как Vultr и TensorWave. Оба провайдера эксплуатируют центры обработки данных, оснащённых оборудованием производства AMD.

В тот же день AMD объявила намерении поставить компании Anthropic свои чипы Instinct MI450 суммарной мощностью до двух гигаватт. Поставки начнутся с первой половины 2027 года. AMD также инвестирует в Anthropic до пяти миллиардов долларов. В октябре прошлого года компания AMD объявила заключении   многолетнего соглашения с OpenAI, которое  принесет десятки миллиардов долларов годового дохода, а разработчику ChatGPT будет предоставлена возможность выкупить до 10% акций производителя чипов.

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Источник: reuters.com
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