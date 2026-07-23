Конкурентная борьба между двумя технологическими гигантами только усиливается.

Компания Advanced Micro Devices (AMD) готовится к выпуску целого ряда аппаратных средств искусственного интеллекта, которые составят конкуренцию продуктам NVIDIA. Об этом сообщает Reuters. AMD пытается отвоевать долю рынка у конкурента в быстрорастущем секторе чипов для центров обработки данных, особенно в области так называемых вычислительных операций вывода.

Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Ожидается, что AMD представит своё новое оборудование для центров обработки данных, включая серверные стойки первого поколения под названием Helios. Этот продукт позиционируется в качестве конкурента аналогичной конструкции от NVIDIA. Последняя в этом году выпускает уже второе поколение такой продукции. Также ожидается, что AMD официально представит свой центральный процессор Venice для центров обработки данных.

реклама

На этой неделе корпорация NVIDIA опубликовала ряд технических подробностей о своем высокопроизводительном cерверном процессоре Vera, призванных показать, что он в сочетании с графическим процессором Rubin (GPU) наилучшим образом справляется с задачей максимизации объёма работы, которую могут выполнить агенты ИИ при заданном количестве электроэнергии.

По информации источника Reuters, 22 июля в конференц-центре Moscone West [выставочный комплекс в Сан-Франциско, прим.] собрались сотни руководителей и инженеров, чтобы ознакомиться с презентациями и пообщаться в демонстрационном зале. Компания AMD представила стойку для центров обработки данных Helios. Продукция была размещена на стендах поставщиков облачных вычислений, таких как Vultr и TensorWave. Оба провайдера эксплуатируют центры обработки данных, оснащённых оборудованием производства AMD.

В тот же день AMD объявила намерении поставить компании Anthropic свои чипы Instinct MI450 суммарной мощностью до двух гигаватт. Поставки начнутся с первой половины 2027 года. AMD также инвестирует в Anthropic до пяти миллиардов долларов. В октябре прошлого года компания AMD объявила заключении многолетнего соглашения с OpenAI, которое принесет десятки миллиардов долларов годового дохода, а разработчику ChatGPT будет предоставлена возможность выкупить до 10% акций производителя чипов.