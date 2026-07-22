Пекин и Вашингтон обдумывают, как регулировать передовые модели ИИ, которые могут укрепить военный потенциал, позволить совершать кибератаки и нарушить работу рынков труда.

Соединенные Штаты и Китай проведут переговоры по искусственному интеллекту в сентябре, поскольку конкурирующие сверхдержавы пытаются найти способы смягчения рисков от всё более мощных передовых моделей, создаваемых соперником. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Фото: Mark Schiefelbein / Getty Images

Переговоры по ИИ, ставшие важным результатом саммита Дональда Трампа и Си Цзиньпина в мае, скорее всего, состоятся до запланированного на 24 сентября визита председателя КНР в США. Однако конкретные даты их проведения пока ещё не определены. Штаты и Китай, являясь геополитическими соперниками, проявляют всё большую обеспокоенность возможностями друг друга на фоне всё более ускоряющейся гонки за ИИ.

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Пекин и Вашингтон обдумывают, как регулировать передовые модели искусственного интеллекта, которые могут укрепить военный потенциал, позволить совершать кибератаки на критически важную инфраструктуру и нарушить работу рынков труда. Со стороны США переговорную группу возглавит министр финансов Скотт Бессент. Персоны других участников делегаций и место проведения переговоров всё ещё обсуждаются, поскольку подготовка встречи находится на начальной стадии.

Ранее МИД КНР назвал искусственный интеллект одной из главных проблем, стоящих перед международным сообществом и заявил, что Пекин готов сотрудничать с Вашингтоном для реализации консенсуса по этому вопросу, достигнутого лидерами двух стран. Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business Network напрямую не подтвердил предстоящую встречу. Однако он заявил о наличии опасений относительно интеллектуальной собственности на модели ИИ.

«Мы обнаруживаем водяные знаки наших американских моделей языков программирования на многих китайских моделях, и это неприемлемо. Мы займемся этим в ближайшие дни или недели», – сказал министр.

Reuters отмечает, что предстоящие переговоры станут первым официальным диалогом об ИИ при президенте Трампе.