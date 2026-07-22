Соединенные Штаты и Китай проведут переговоры по искусственному интеллекту в сентябре, поскольку конкурирующие сверхдержавы пытаются найти способы смягчения рисков от всё более мощных передовых моделей, создаваемых соперником. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
Переговоры по ИИ, ставшие важным результатом саммита Дональда Трампа и Си Цзиньпина в мае, скорее всего, состоятся до запланированного на 24 сентября визита председателя КНР в США. Однако конкретные даты их проведения пока ещё не определены. Штаты и Китай, являясь геополитическими соперниками, проявляют всё большую обеспокоенность возможностями друг друга на фоне всё более ускоряющейся гонки за ИИ.
Пекин и Вашингтон обдумывают, как регулировать передовые модели искусственного интеллекта, которые могут укрепить военный потенциал, позволить совершать кибератаки на критически важную инфраструктуру и нарушить работу рынков труда. Со стороны США переговорную группу возглавит министр финансов Скотт Бессент. Персоны других участников делегаций и место проведения переговоров всё ещё обсуждаются, поскольку подготовка встречи находится на начальной стадии.
Ранее МИД КНР назвал искусственный интеллект одной из главных проблем, стоящих перед международным сообществом и заявил, что Пекин готов сотрудничать с Вашингтоном для реализации консенсуса по этому вопросу, достигнутого лидерами двух стран. Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business Network напрямую не подтвердил предстоящую встречу. Однако он заявил о наличии опасений относительно интеллектуальной собственности на модели ИИ.
«Мы обнаруживаем водяные знаки наших американских моделей языков программирования на многих китайских моделях, и это неприемлемо. Мы займемся этим в ближайшие дни или недели», – сказал министр.
Reuters отмечает, что предстоящие переговоры станут первым официальным диалогом об ИИ при президенте Трампе.