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crazycat21
SpaceX в очередной раз перенесла запуск космического корабля Starship
Старт состоится в ближайшие дни.
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SpaceX планирует осуществить очередную попытку запуска ракеты Starship в четверг, 23 июля. Об этом стало известно из заявления компании, опубликованного в минувшие выходные, как сообщает Reuters.

Ракета Starship на стартовой площадке. Фото: SpaceX

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Генеральный директор компании, миллиардер Илон Маск, сообщил в социальной сети о том, что запуск космического корабля состоится в пятницу, то есть на день позже, чем планировалось. Позднее он уточнил, что имел в виду четверг. Эти сведения соответствуют более раннему заявлению SpaceX.

Предыдущая попытка запуска корабля Starship должна была состояться 16 июля. Это был 13-й испытательный полёт. Однако в последнюю секунду система безопасности остановила запуск. В результате компания SpaceX потеряла около 100 миллиардов долларов рыночной стоимости из-за падения стоимости акций.

SpaceX сообщила, что специалисты внесли изменения в двигательную установку Starship, чтобы устранить проблему, возникшую во время предыдущего запуска. Информационное агентство Reuters сообщает, что перенос даты запуска ракеты, разрабатываемой в рамках дорогостоящего проекта стоимостью 15 миллиардов долларов, который известен своими впечатляющими инженерными решениями и взрывами во время испытаний, не является чем-то необычным.

С 2023 года компания провела двенадцать испытательных запусков своего космического корабля. В ходе тринадцатого запуска Starship выведет в космос 20 спутников Starlink для демонстрации своей системы сброса спутников. Однако эти спутники будут находиться на суборбитальной орбите и вскоре сгорят в атмосфере Земли. SpaceX планирует запустить первые спутники Starlink на орбиту на борту Starship к концу этого года, после чего последуют запланированные запуски.

Хотя задержки с запуском космического корабля Starship уже стали привычным делом, остаётся неясным, как на это отреагируют инвесторы и какой ущерб может быть нанесён капитализации компании Илона Маска.

#новости #космос #илон маск #spacex #starlink #спутники #starship
Источник: reuters.com
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