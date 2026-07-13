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crazycat21
Космический корабль Starship прошёл проверку властей США перед следующим испытательным запуском
Компания SpaceX предприняла необходимые корректирующие действия для устранения проблем.
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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) завершило проверку компании SpaceX после аварии, случившейся при возвращении ракетного ускорителя космического корабля Starship во время испытательного полета в мае. Окончание проверки открывает для компании Илона Маска путь для следующего испытательного полёта ракеты уже в ближайшие дни. Об этом сообщает Reuters.

Статические огневые испытания двигателей ускорителя Super Heavy. Фото: SpaceX

Предыдущий, двенадцатый по счёту испытательный полёт ракеты Starship компании SpaceX состоялся 22 мая этого года. Он стал дебютом новой версии корабля, который должен стать центральным элементом космического бизнеса Маска и позволит астронавтам NASA осуществить высадку на поверхность Луны.

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В ходе предыдущего запуска ракета-носитель Super Heavy вывела верхнюю ступень Starship в космос. Затем космический аппарат приводнился в водах Индийского океана. Однако сам ускоритель Super Heavy не смог вернуться и совершил контролируемое «мягкое» приводнение в Мексиканском заливе.

Согласно информации, предоставленной компанией SpaceX, манёвр отделения верхней ступени Starship от ускорителя во время подъема, при котором космический аппарат включает собственные двигатели для разгона в космос, вывел ускоритель Super Heavy в неожиданное положение. Впоследствии пять двигателей Super Heavy не сработали и ускоритель на высокой скорости рухнул в Мексиканский залив.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), осуществляющего контроль за деятельностью американских коммерческих космических компаний, в отчёте SpaceX об отказе указаны повреждения от перегрева во время подъема и «ошибочные настройки системы сигнализации двигателя». Ведомство сообщило, что компания провела четыре корректирующих действия.

#новости #космос #илон маск #spacex #nasa #ракета #starship #super heavy
Источник: reuters.com
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