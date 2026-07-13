Компания SpaceX предприняла необходимые корректирующие действия для устранения проблем.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) завершило проверку компании SpaceX после аварии, случившейся при возвращении ракетного ускорителя космического корабля Starship во время испытательного полета в мае. Окончание проверки открывает для компании Илона Маска путь для следующего испытательного полёта ракеты уже в ближайшие дни. Об этом сообщает Reuters.

Статические огневые испытания двигателей ускорителя Super Heavy. Фото: SpaceX

Предыдущий, двенадцатый по счёту испытательный полёт ракеты Starship компании SpaceX состоялся 22 мая этого года. Он стал дебютом новой версии корабля, который должен стать центральным элементом космического бизнеса Маска и позволит астронавтам NASA осуществить высадку на поверхность Луны.

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В ходе предыдущего запуска ракета-носитель Super Heavy вывела верхнюю ступень Starship в космос. Затем космический аппарат приводнился в водах Индийского океана. Однако сам ускоритель Super Heavy не смог вернуться и совершил контролируемое «мягкое» приводнение в Мексиканском заливе.

Согласно информации, предоставленной компанией SpaceX, манёвр отделения верхней ступени Starship от ускорителя во время подъема, при котором космический аппарат включает собственные двигатели для разгона в космос, вывел ускоритель Super Heavy в неожиданное положение. Впоследствии пять двигателей Super Heavy не сработали и ускоритель на высокой скорости рухнул в Мексиканский залив.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), осуществляющего контроль за деятельностью американских коммерческих космических компаний, в отчёте SpaceX об отказе указаны повреждения от перегрева во время подъема и «ошибочные настройки системы сигнализации двигателя». Ведомство сообщило, что компания провела четыре корректирующих действия.